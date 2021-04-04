適逢復活節連清明節長假期，多個新盤搶閘推售。其中由會德豐及信置（083）等五家發展商聯手發展的西南九龍長沙灣維港滙III今日首輪開售70伙，惟現場人流疏落，並未見排隊人龍。據悉，項目最新透過招標以售出頂層雙連單位，涉資1.36億元。

維港滙III今日進行首輪銷售，涉及70伙單位。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，此輪買家主要為1期一房戶向隅客，料項目首日可沽出約15伙單位。陳永傑續指，樓市暢旺，發展商採取「攤開貨架、慢慢賣」，並傾向「遲賣愈貴」心態，不急於促銷，相信長假期市場交投穩定。

此外，美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，項目以用家為主，佔比約七成。另預計項目未來呎租可達70至80元，租金回報達2.5厘。

維港滙III首輪發售9伙開放式戶、54伙1房戶及7伙2房戶；實用面積由277至524方呎。單位折實價由666.88萬至1,300.24萬元，呎價24,075至28,076元，折實均價25,771元，預計可套現6.04億元。另有8伙為招標。

另一方面，會德豐旗下啟德Grande Monaco今日開賣37伙貨尾，吸引逾20組客人到場認購。市場消息指，項目暫售逾6伙單位。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略