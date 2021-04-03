過去一年，很多投資者將股神畢菲特及科網女股神Cathie Wood作比較，去年巴郡全年僅升2%，結果大眾都將「股神」與「廢老」劃成等號，而Cathie Wood旗下ETF以倍計升幅，卻被連登仔捧成「契媽」。

最近一個多月，ARK光環消退，契媽亦由天堂跌落凡間，另一邊廂散戶將「廢老」捧成「契爺」，事關巴郡股價迭創新高，成為股市定海神針。股市向來跟紅頂白，未來五年甚至十年，是女股神上位，抑或是「股神」延續傳奇，不妨由十年前的世界講起。

目前全球十大市值企業（見表），科網佔八間，另外兩間分別是排第二的沙特阿美，及第十的巴郡。五年前的十大企業，目前仍在榜上的有六間，分別是蘋果、Google、微軟、巴郡、阿馬遜及facebook。而十年前只有蘋果、微軟及巴郡，目前仍在十大排名榜上。

如果說契媽一注TESLA獨贏，畢菲特亦算是半副身家押落蘋果。2016年巴郡開始買入蘋果，然後不斷增持，截至去年底持有的蘋果股票總值1,200億美元，相當於巴郡股票投資組合總值約四成， 屬最大單一持倉股份。受惠蘋果過去五年爆升逾兩倍，巴郡其他舊經濟股持股縱使失色，仍靠蘋果獨撐，期內巴郡股價錄得約一倍升幅。

新經濟浪潮勢不可擋，Cathie Wood於2014年成立ARK，去年股價爆升1.5倍前，有幾多人是認識她以至ARK系列基金。其實由2015至2019年五年間，旗艦基金ARKK累積已升166%，同期巴郡升幅只是50%。去年Cathie Wood成為契媽，背後意義就是揭開新經濟浪潮的序章，當然狂潮不會持久，但這個勢頭卻不能逆轉，能順着這個浪乘風而去，把握到箇中玄機，即使不是最後贏家，起碼能搶佔頭啖湯。

無可否認，成功投資背後，某程度就是一種信仰。Cathie Wood押重注Tesla或者股神SH（Strong Hold）蘋果，都是建基於一種強烈的信念。未來五年、十年，蘋果甚至Tesla要保住王者地位，不會只是賣iPhone或是電動車。

股榮

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