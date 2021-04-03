沙田上車盤除了沙田第一城，其實距離港鐵沙田站約10分鐘步程的市中心4大上車盤都是上車客熱門之選。剛剛過去的3月份，4個上車盤合共錄得30宗成交，按月增加近1倍。今期《禮拜日睇樓》邀請美聯物業代理推介一個6球以下好運中心單位，原則一房，但可改兩房，叫價599萬元。

如果以港鐵沙田站為中心去睇，市中心4個上車盤就好似一對翼分處車站兩邊，一邊是沙田中心及好運中心，沙田廣場雖然都在同一邊，但它全部是大單位是換樓之選。另一邊是偉華中心及希爾頓中心。在沙田站出閘後，望向新城市廣場，左手邊，即現時周大福與BALLY商店旁有一條小路，絕大部份街坊都會經這條路通往沙田中心及好運中心一帶。穿過走廊行入沙田廣場，在數年前自由行當旺的年代，沿途很多藥坊，自從自由行不再，部份店舖曾經丟空一段時間，現在由地產代舖承租。這個社區交通方便，沙田正街有街市，沙田廣場及好運中心商場商戶及食肆多不勝數。

美聯物業顧問張翠茵表示，沙田市中心4個上車盤3月份錄得30宗成交，比較2月份錄得16宗成交，增加近1倍。4個屋苑平均實用呎價徘徊約1.67萬元，對比2月份約1.74萬元，按月跌約4%。目前放盤量近200個，分別是沙田中心約62個、好運中心約51個、偉華中心約48個、希爾頓中心約35個。今次推介單位是好運中心楓林閣中層單位，實用334方呎，原則1房間隔，叫價599萬元，呎價約1.79萬元。推介原因是目前沙田市中心望到河景單位普遍都要600萬元或以上，而好運中心低層單位會被附近公屋遮擋。單位樓層剛好高過旁邊公屋，令客廳可以望城門河河景，遠望馬鞍山，而且亦有對流窗。睡房景觀與客廳一樣，房間放置一張4呎睡床後，仍有空間放置衣櫃。洗手間有窗，並與大門成對流，原本浴缸改做企缸。廚房稍作改動為半開放式，空間夠大，有位放置雪櫃及洗衣機。有些這類型單位的住戶會改動單位間隔，將原本客廳近窗位置間成一間睡房，令這個原則一房單位改做兩房間隔。值得一提，好運中心管理費劃一價每月1,000元。

不過，根據中銀及滙豐對上述單位估價分別是543萬元及576萬元，兩間銀行都估價不足，叫價比估價高10%及4%。3月份好運中心錄得10宗成交，成交價呎價由1.46萬元至1.74萬元。其中與今次推介單位同座同面積單位，實用334方呎，以580萬元成交，呎價17,365元，不過據了解，此單位對上一層為事故單位。

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