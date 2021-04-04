老虎系對沖基金經理Bill Hwang的家族辦公室Archegos爆倉事件，令銀行界料損失過百億美元，遭其他投行「出賣」致損失最慘重的瑞信，據報有意炒首席風險及合規總監Lara Warner來向外界交代，上任一年的行政總裁則有望逃過一劫。

彭博引述消息人士報道，瑞信內部為向投資者交代，正討論撤換Lara Warner的職務，以就今年Greensill破產及Archegos爆倉事件問責，行政總裁Thomas Gottstein則有望保住帥印。報道引述瑞信拒絕置評。

據瑞信網站介紹，Lara Warner於2002年加入瑞信，由分析師做起，2010年晉升為投行部門財務總監，至2015年主管合規及監管事務部門，去年8月出任首席風險及合規總監（Chief Risk and Compliance Officer）至今。

在她監管風險之下，今年瑞信接連爆出兩大危機，先有金融初創公司Greensill Capital資金鏈斷裂而破產，瑞信被迫暫停與Greensill共同營運的100億美元供應鏈融資基金，還未擺平潛在財務損失、法律追討等事項，上月再爆出Bill Hwang的Archegos被其他投行連環斬倉。

瑞信成爆倉最大受害者 一年盈利清袋

早前瑞信表示，預計Archegos爆倉將為第一季業績帶來「非常重大的影響」，未有提供具體損失，摩根大通估計，瑞信有可能損失達30億至40億美元，或是眾多頂級投行中最慘重，又指一旦損失超過50億美元，將對瑞信資本狀況構成壓力。早前亦有報道指，瑞信高層估計事件抹去一年利潤，並影響其15億瑞郎的股票回購計劃，長遠聲譽更打擊潛在收益。

今次世紀爆倉事件觸發前，據報多家投家曾聚首商議休戰，試圖與Bill Hwang電話會議，但高盛率先發難斬倉，引德意志及大摩相繼逃生，而被「出賣」的野村及瑞信，至今未有把所有倉位平掉。

事件中，Archegos遭斬倉資產達150億美元，有傳其名義風險敞口超過800億美元，即槓桿達5倍以上，上月底引發中概股爆小股災，包括騰訊音樂、唯品會、百度等，其重倉的ViacomCBS股票也暴瀉。

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