新疆棉抵制外國名牌的批鬥行動，看似聲勢浩大，但不到幾日就退潮。網上談兵的人多，身體力行的人少，大家常說憤「青」，但事實上大陸根本沒有多少青年人關心政事，只有葉劉、Eason這等擦鞋求安穩的老派站到最前，仍在嘗試靠攏政權搵食。

中國新一代聲色犬馬、貪慕虛榮，大陸社會早已被西方資本主義荼毒，有錢使得鬼推磨。香港也經歷過紙醉金迷的八、九十年代，但今天年輕人寧幫襯地區小店，也不追求連鎖國際大品牌，各行各業都越來越多堅守價值原則的人，賺錢已不是大家的首要考慮。

可是，中國現時的新生代卻極像尚未蛻變的香港，馬照跑、舞照跳，當官方抵制名牌的行動才剛開始，Nike網購限量版波鞋的活動即搶購一空，名牌衫及名牌包包繼續着、繼續買，大概隨便燒燒一、兩件A貨交差就行了，何必認真。

中國人較香港人更識玩，不會每事也對着幹，他們所有事都在網上虛應一下就好了，最緊要還是買買買，賺錢買車買樓，有錢就送子女去國外，再買個外國護照傍身就人生完滿。

月入四千 借錢買波子

中國年輕人很簡單，月入多少都一樣要充大款，難得大陸網貸寬鬆，話借就借，還了一筆又可再借一筆。香港人經營的「我來貸」，就被內地媒體指控，竟借30多萬元（人民幣．下同）給一位月入只有4,000元的20歲洗頭仔，作為買入一部波子的首期，當然最後就無力償還，被強制收回，還要父母代還錢。

大陸借貸失控情況嚴重，年輕人拖欠還款逾半年的比率近50%，短期的消費貸款高達8.8萬億元，整體更達48.9萬億元，就連國務院都要出來譴責金融平台胡亂放貸，竟然趁清明節推出「墓地貸」，又以婚事推出「彩禮貸」（即禮金貸款），造成過度消費，借社會風俗賺錢更是傷風敗德，必須嚴肅整頓。

程凱

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