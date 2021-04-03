【本報訊】美國3月非農新增職位數據遠超市場預期，通貨再膨脹交易（Reflation Trade）呼聲再起下，10年期美債息前日隨之抽高，據CNBC數據，升0.035個百分點至1.714厘。彭博終端機顯示，美股盈利收益率較債息的優勢差距降至為1.3個百分點，創近11年低位，指標反映相對無風險的10年期美債，股票回報率的吸引度下跌。然而，多名分析員指在美國經濟復蘇的支持下，美股升得有道理。

前有美國總統拜登公佈新基建計劃，涉資2.3萬億美元，後有驚喜的非農就業職位數據，美國長短債前日普遍造好，兩年期美債孳息收報0.187厘，為去年11月以來最高 ; 10年期美債孳息上周二（30日）觸及1.762厘、續創逾一年新高後，前日收市站穩1.72厘水平 ; 5年期美債孳息亦創逾一年高位，見0.979厘。

意外的是，美股上周五休市，但三大指數期貨同步造好，升幅介乎0.21%至0.46%，未有因債息抽升轉跌。分析指美債息和股市同步上揚，主要因為聯儲局不急於出招壓低債息及華府龐大財政刺激措施所致。

非農數據令經濟師意外

Summit Global Investments的投資組合經理Matt Hanna前日於路透訪問表示，標指升越4,000點水平，讓許多交易商重整信心，而且看好美股今輪牛市未終結。LPL Financial首席市場策略師Ryan Detrick則指，美股有機會於4月維持目前走勢，按過去20年往績表現，4月平均升幅超過其他任何一個月份。

另外，美國非農新增就業數據遠勝預期，顯示經濟復蘇動力強勁。《華爾街日報》指令許多經濟師措手不及，需要重新對10年期美債孳息作重新預測。而跟息率走勢敏感的兩年期美債孳息上升，反映投資者對經濟復蘇前景看俏，甚至有部份人押注聯儲局可能提前收緊極寬鬆的貨幣政策。

不過，獲市場視為無風險利率的10年期美債孳息今年內急速攀升80點子，由年初0.91厘水平升至1.72厘水平，對於高估值、缺乏實際盈利的科技和生物科技股，始終造成「殺估值」潮。回顧今年首季，納指表現跑輸道指及標指，道指於首季升8.32%、標指升7.02% ; 納指則只升4.59%。

《甘氏理論：型態—價格—時間》 撰寫人、FX Empire技術分析專欄作家James Hyerczyk指， 「美股與美債」及「美債與美元」之間關係出現變化，過往常常提到全球超低息環境中，股票追逐回報的唯一出路說法可能改變。

Baird投資策略分析師Ross Mayfield指美國債息將進一步上揚，10年美債孳息重上1.75厘也不會感驚訝。展望下周，聯儲局將於周三（7日）公佈議息會議紀錄，主席鮑威爾在周四（8日）出席IMF網上研討會並發表講話。