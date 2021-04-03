【本報訊】復活節長假期展開，北角周末錄得多宗大額成交，當中包括北角半山豪宅雲峰大廈高層單位，剛以4,380萬元賣出，成交價創項目新高。據資料顯示，單位原業主名為劉細良（LAU SAI LEUNG）及鄺穎萱（KWONG CARMEN WING SUEN），料為主場新聞創辦人、資深傳媒人劉細良及其妻鄺穎萱。

市場消息指，北角半山雲峰大廈B座高層1室，最新以4,380萬元成交，創項目新高價；單位實用面積1,650方呎，呎價26,545元。同時，八個月前屋苑B座中層2室一個同樣為1,650方呎大的單位，以3,800萬元成交，即是次成交價高出15%。

據土地註冊處資料顯示，原業主2006年以1,230萬元買入單位，持貨15年，是次轉手賬面獲利3,150萬元，物業升值逾2.5倍。此外，資料顯示，單位原業主名為劉細良（LAU SAI LEUNG）及鄺穎萱（KWONG CARMEN WING SUEN）。

外區客1,650萬買城市花園

另外，世紀21北山地產客戶經理楊詠詩指，北角城市花園8座低層B室，一個實用面積947方呎的三房單位，最新都獲區外換樓客以約1,650萬元承接，實用面積呎價17,423元。原業主於2000年以444萬元作價買入單位，持貨21年賬面獲利1,206萬元。

世紀21營業董事嚴智贇指，北角康麗苑低層B室，亦有外區客以1,342萬元承接，以單位實用面積924方呎計算，實用呎價14,524元，屬市價水平。

原業主早於1995年以460萬元購入單位，持貨26年獲利882萬元。