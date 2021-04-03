投資除了要看估值和財務報表，上市公司的企業管治質素也絕不能忽視。近日逾60間上市公司連環停牌，或多或少反映出董事局與核數師對於賬目的分歧。

財務匯報局自2019年獲立法會通過修訂條例，為核數師訂立紀律處分機制，成為上市公司賬目的「負責人」，最高罰款達1,000萬元，嚇怕不少核數師，不敢胡亂為混賬簽字，今次一系列停牌的公司，包括保利協鑫 （3800） 、中國華融 （2799） 、華晨中國 （1114）等等，不少名字在財經新聞耳熟能詳，當中大部份企業的ESG評級平平，失了「G點（管治）」。

已經停牌超過三年的康宏（1019）也被財匯局介入調查，同樣反映其董事局的管治能力成疑，有媒體引述消息指，財匯局也未能就調查提供明確時間表，而替康宏審核三份年報的核數師中匯安達，亦有機會因財匯局展開調查而辭任康宏核數師職務，似乎聞到燶味。

控制上市公司董事局，有些人可以很高明，有些人可以很陰濕，但隨着港交所去年10月就《上市規則》有關紀律處分權力及制裁的條文作出諮詢（仍未有諮詢結果），針對董事和高級管理層成員失當行為，未來擬增設「黑名單」針對個別人士的董事不適合聲明，像康宏這種管治能力備受爭議的董事局，管治水平與中資股一樣令人望而生畏，值得關注。

上市公司當然可以把停牌歸咎於疫情，核數師未能回內地進行核數工作云云，但無法避免的是，這種沒有清楚復牌理據的公司，已被外界主觀地理解為賬目存在爭議、董事管治不彰，以致公司與核數師之間難有共識，已變相把停牌公告變成「紅旗」報告。

以政權現在寧枉勿縱的管治作風，普通法大概已不再像前港交所（388）CEO李小加所形容般再是「不能動的香港命根」，要不就按章辦事，一口氣把徘徊在DQ邊緣的上市公司全數連根拔起，在資本市場一振官威，對沖一下自己在政治上的失根。

十一少

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