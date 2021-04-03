【本報訊】一手新盤熾熱，除了今日即將展開混戰的九龍區三大新盤外，昨日富豪酒店（078）旗下西營盤新盤尚瓏一個高層特色戶，首推招標即錄成交，呎價更高見4.6萬元。

成交單位為30樓A室特色戶，原於4月3日至5月3日期間招標發售，實用面積428方呎，兩房間隔連200方呎平台，最新以1,968萬元成交，呎價達45,981元。富豪國際酒店集團執行董事范統表示，尚瓏特色戶招標後旋即錄高呎價成交，為項目打響頭炮，成績令人鼓舞。

藝里坊．2號創新高價

恒地（012）西營盤項目藝里坊．2號亦錄得新高價成交。成交單位為30樓A室，實用面積381方呎，兩房間隔，最新以1,252萬元成交，呎價32,860元。恒地營業（二）部總經理韓家輝指，項目開售以來銷情理想，最新成交再創項目造價新高。

另外，日內共有三大九龍區新盤展開混戰，包括「長沙灣地王」西南九龍維港匯III首批70伙公開發售，另外8伙招標，折實平均呎價25,868元，較1期首批24,628元高約5%；恒地亦推出旗下大角嘴樓盤利奧坊．凱岸，公開發售20伙單位，包括3伙兩房及17伙一房，折實售價681萬至1,261萬元；會德豐亦推售旗下啟德Grande Monaco，周日公開發售37伙，折實平均呎價2.5萬元，並同時招標13伙。