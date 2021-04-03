【本報訊】特斯拉（Tesla）公佈，今年首季全球交付車輛為18.48萬架，比去年同期增長超過一倍，較去年第四季的18.06萬架增長約2%，創紀錄新高兼破市場預期。Tesla去年交付量近50萬輛，預計2021年的交付量將增加50%以上，但尚未設定具體目標。

Model Y在中國大受歡迎

第一季度通常是Tesla交付量的淡季，由於汽車生產商面臨全球半導體短缺，迫使許多公司減產，彭博綜合分析員意見，料交付量為16.99萬架，Tesla卻逆市刷新紀錄。首季產量為18.0338萬輛，包括Model 3與Model Y（SUV）。Tesla在聲明中表示，Model Y在中國受到熱烈歡迎，令集團感到鼓舞。Tesla在上海設立的工廠已在去年底開始生產Model Y，而今年2月撞正農曆新年假期，按理需求通常會下降，但Tesla在內地的銷量卻按月增長了18%。

Tesla在首季沒有生產Model S與Model X（SUV），但認為外界對新Model S與Model X的反應非常好，兩個車款已處於增產的早期階段，集團正進行改裝與測試，預期很快開始生產Model S與Model X更新版。

季度交付數據被廣泛視為Tesla汽車與消費者興趣的指標，雖然Tesla曾表示交付量數據應被較保守地看待，且最終數據或出現達0.5%或以上的變動。分析預期，美股下周一復市，有關數據將利好Tesla股價。