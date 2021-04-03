復活節與港股的最大關係，不只是幾日休市的假期，最深刻一役要數2015年復活節假後，首日復市即爆發「港股大時代」，當年暴升後暴跌爆股災的驚險，不少股民仍歷歷在目。

無獨有偶，倘細心觀察近年復活節前後，普遍都是大市出現轉捩點的時候，值得留意今年會否重演。

2015年復市後大爆發

2015年4月8日為復活節長假後首日復市，恒指在北水湧港下一併復活，單日爆升3.8%，埋單全月急升近13%，惟已成當年的高峯月，大市在緊接的五個月錄得連跌，累計大瀉約26%，加上翌年A股熔斷一役，大市反覆跌至2016年復活節前的2月才見底。

在緊接的五年中，有四年的復活節月份，往往都是大市的重要拐點月。例如2016年3月尾的復活節前，當月恒指急升8.7%，為當年表現最好的月份，及後大市升至9月才見頂；2018年4月復活節後恒指當月平穩升2.5%，但及後轉勢並連跌六個月，至當年10月累挫近19%才到底；2019年4月亦出現當年的見頂水平，及後5月即大挫9.4%；至於去年4月大升4.4%後，翌月即瀉6.8%，但同時亦因而見底並回升。

唯一例外是2017年大牛市，當年4月揚2.1%，及後再連升四個月，連同1月起步的升勢，恒指最終連升八個月才斷纜。