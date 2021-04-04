【NEWS財經專題】

「三分天注定，七分靠打拼」，一曲《愛拼才會贏》被譽為「福建省省歌」。福建山多地少，自古貧窮，民眾經常需出海謀生。福建商人被稱為「福建幫」，喜歡抱團，敢於冒險，敢於出海，有時又會劍走偏鋒，這種搏殺精神在競爭激烈的互聯網行業發揮得淋漓盡致。最近十年，福建幫已在中國互聯網行業崛起，隨將來更多如字節跳動、微醫等福建人創辦的網企來港上市，投資者需要更適應內地新的互聯網行業文化。

中國互聯網的福建幫可大致分為閩西（龍岩）、閩東（福州、寧德）、閩南（廈門、泉州）三個派別。當中，位於福建省西部的龍岩市，是被國務院點名要求嚴打的全國七個電訊詐騙重點地區之一，亦是互聯網福建幫勢力最盛的所在。這裏走出王興和張一鳴這對「龍岩雙傑」，分別創辦了如今聲名大噪的美團（3690）和包括抖音、Tiktok、今日頭條等業務的字節跳動。

王興和張一鳴這對同鄉的成長有相似之處，兩人均是多次創業，屢敗屢戰，與上一屆的互聯網大佬馬雲、馬化騰相比，經歷更加波折。王興於2004年放棄在美國攻讀博士學位，回國創業，但他創辦的項目諸如校內網、飯否等均失敗。而張一鳴2005年大學畢業後就開始創業，但也均告觸礁，甚至還曾加入王興的飯否，兩個老鄉一起共事。

創辦網龍美圖IGG

在2010年，王興創辦美團，張一鳴則在2012年創辦今日頭條（之後改名為字節跳動），之後這對難兄難弟開始風生水起。不過短短十數年，這兩家企業已成長為獨立於騰訊和阿里體系之外的怪獸，如今美團和字節跳動的市值和估值已經合計超過3萬億元。王興和張一鳴身家已經分別達到247億美元和356億美元，創下新的財富神話。

龍岩曾被稱為「電訊詐騙之鄉，內地媒體調查發現，當地網絡購物詐騙盛行，大批「80後」、「90後」已成為電訊詐騙的主力軍，被稱為「淘寶哥」。耳聞目染下，這裏的年輕人對各種網絡套路耳熟能詳。這個偏僻的山區城市湧現出多位互聯網新大佬，除王興和張一鳴外，還包括了創辦了內地最大醫療網微醫的廖傑遠，該公司即將於香港上市，估值約70億美元。另還有創辦雪球財經的方三文，該公司為內地知名財經網站，目前已完成共2.9億美元的E輪融資。

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足與騰訊阿里抗衡

在閩東系方面，有位於福州的網龍（777）和IGG（799）兩大手遊股，以及由寧德人陸正耀創辦的神州租車（699），這些都是香港股民曾經的熱炒對象。另外，全球最大的加密貨幣礦機生產商比特大陸，亦是由福州人詹克團創辦。該公司曾在2018年申請來港上市，但隨比特幣行情大起大落，上市計劃一度受阻。不過，最近比特幣價格熾熱，比特大陸的市場估值又再高企。

至於港人更為熟悉的廈門和泉州，則有美圖（1357）和飛魚科技（1022）多隻科網股。當中美圖的創辦人蔡文勝可以說是福建幫的典型代表。他15歲輟學，由擺地攤起步，20歲去菲律賓搵食。21歲時，他路經香港時見到香港人狂炒電訊盈科（008），於是也將全副身家買入並高位出貨，短短4個月就賺到了近百萬元，獲得人生第一桶金。蔡文勝之後開始炒互聯網域名，又投資暴風影音、58同城、美圖等多家企業，多次膽博膽之後，終成廈門首富。

福建人骨子裏傳統，但最愛冒險。在互聯網領域，福建幫的行事風格簡單直接：抓風口熱點，敢拼敢搏，瘋狂融資，大手燒錢，迅速成長。

這種作風特別適應互聯網行業，從O2O、團購、短視頻、區塊鏈，一瓣瓣新業務中，他們以快打快，從雙馬帝國的壟斷中，終於殺出一條血路，形成如今騰訊系、阿里系、福建幫鼎足三立的格局。