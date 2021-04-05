日前印度當局以涉嫌逃稅為由，凍結抖音母公司字節跳動在印度的銀行帳戶，引發字節跳動強烈不滿，向法院提起訴訟。

路透獲得的一份文件顯示，字節跳動在印度的一個法院指出，該國政府凍結其銀行賬戶是騷擾行為，且屬非法。

報道提到，印度對字節跳動的財務交易展開調查之際，其稅務部門3月份下令滙豐和花旗凍結字節跳動在印度的銀行賬戶。字節跳動在孟買的一家法院對凍結賬戶的做法提出反對，公司在3月25日遞交的一份文件中稱，此舉沒有任何實質性證據，也沒有根據印度法律給出提前通知。

印度稅務情報部門及印度財政部對事件沒有回應。字節跳動拒絕就訴訟文件發表評論。

另印度《經濟時報》報道，由於印度禁令，字節跳動正減少印度員工規模，大部份在當地從事銷售工作的僱員已離開公司，而技術團隊和抖音國際版TikTok印度負責人Nikhil Gandhi已被轉移到一個獨立小組中。

Nikhil Gandhi的個人LinkedIn顯示，他現時為中東、非洲、土耳其和南亞負責人。知情人士指，他和約100至150名員工，已轉移到GCC（即科威特、卡達、阿聯酋、阿曼、沙烏地阿拉伯、巴林）、土耳其、中東及北非等地。

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