豪宅新盤交投暢旺，發展商趁勢推售餘貨。新地（016）旗下南區淺水灣道3號，日前突擊上載樓書，料部署短期內重推。

淺水灣道3號提供42伙，新地早於1997年開售，據知至今仍保留12伙收租，包括頂層兩伙複式戶，低層戶月租8萬元以上。據樓書資料，標準戶實用面積1,659至1,771方呎，全為4房大宅，另有兩伙複式戶，實用面積3,316及3,574方呎。

消息指，新地現計劃推出1伙試水溫，為3樓A室，實用面積1,771方呎，屬連裝修出售示範單位，將以招標出售。

翻查成交紀錄，淺水灣道3號去年6月錄得一宗二手，為8樓B室，實用面積1,715方呎，當時作價8,000萬元，呎價46,647元，無論樓價及呎價均創屋苑新高。

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