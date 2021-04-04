【本報訊】全球大放水下新股市場持續狂熱，彭博報道，亞洲公司今年首季上市集資額總值493億美元（約3,820億港元），按年勁增1.5倍，亦創下歷史新高。但大行提醒，新經濟股估值已出現調整，將令新股潮未來幾個月有減退迹象。

新經濟股估值下調

據彭博編製的數據顯示，在資金氾濫、超低利率及股市上漲持續帶動下，亞洲的公司在首季上市集資額合共達到493億美元，按年暴漲1.54倍，創下單季新高，佔全球新股集資額2,150億美元的23%。而全球新股狂熱有一半金額是透過SPAC（特殊目的收購公司）形式上市。

不過，報道引述高盛亞洲（日本以外）股票資本市場聯合負責人William Smiley表示，全球股市正對高估值的科技股及醫療股作出調整，SPAC熱情亦有所冷卻，雖然未對市場產生重大影響，但已令公司上市活動減慢，「進入一個更平衡的市場環境不是一件壞事，可以延長新股周期。」

近日中概股在港上市表現平平，包括百度（9888）及嗶哩嗶哩（9626）首日表現平收及微跌1%，上月底在港第一上市的百融雲（6608）首日股價潛水16%。相比2月上市的快手（1024）首掛急升1.61倍、諾輝健康（6606）漲2.15等，表現為天淵之別。