今年只有38歲的福建人張一鳴，如今以356億美元的身家排名中國富豪第五位，而其財富不過是從2012年創辦今日頭條後的短短9年內累積而來，其增長速度堪稱神話。外界鮮為人知的是，張一鳴與對其業務最為相關的主管部門中宣部長、政治局委員黃坤明是同鄉。這在政商關係重要的中國，是一筆珍貴資產。

黃坤明是龍岩人，在當地官場任職12年直至市長；在1999年習近平由福建調任浙江前夕跟隨調至浙江，並在2013年調至中央任中宣部副部長，在2017年坐正。目前沒有公開資料顯示，張一鳴與黃坤明有利益交往，但張的父親曾在龍岩科委任職，或有所交集。

擊敗騰訊奪musical.ly

2012年，經歷了多次創業失敗的張一鳴創辦了今日頭條，以人工智能推送來自其他網媒的文章。這種模式實際上侵犯了其他網媒的權益，但卻獲得當時中宣部副部長兼中央網信辦主任魯煒的力撐。據《紐約時報》報道，魯煒曾要求其他網媒與頭條合作。這種模式猶如開動印鈔機，從首年開始就獲得盈利，其後亦無任何資金壓力。

在2017年，張一鳴擊敗快手（1024）、騰訊（700）等競爭對手，以僅僅10億美元的價格收購當時在美國火紅的musical.ly，過程亦撲朔迷離。musical.ly是由中國人創辦，實質是中國公司，收購需經過中國官方的認可。musical.ly之後被改名為Tiktok，儘管美國不斷打壓，現時已是全球最受歡迎社交媒體之一。

2018年2月魯煒突然落馬，同年4月今日頭條遭到嚴厲整肅，多款App被下架，張一鳴並公開發表道歉信承諾整改。當時市傳，他已經失去官場保護傘，但如今看來是另有其他深厚的政治資源，不單沒有受到拖累，現以Tiktok的金身，或能更獲中央保駕護航。