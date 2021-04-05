福建商人張一鳴旗下字節跳動正考慮拆短影片應用程式「抖音」紐約或香港上市，令市場關注「福建幫」於中國科企界續漸崛起。隨將來更多如微醫等福建人創辦的網企來港上市，投資者需要更適應內地新的互聯網行業文化。

中國互聯網的福建幫可大致分為閩西（龍岩）、閩東（福州、寧德）、閩南（廈門、泉州）三個派別。當中，位於福建省西部的龍岩市，是被國務院點名要求嚴打的全國七個電訊詐騙重點地區之一，亦是互聯網福建幫勢力最盛的所在。這裏走出王興和張一鳴這對「龍岩雙傑」，分別創辦了如今聲名大噪的美團（3690）和包括抖音、Tiktok、今日頭條等業務的字節跳動。

王興和張一鳴這對同鄉的成長有相似之處，兩人均是多次創業，屢敗屢戰，與上一屆的互聯網大佬馬雲、馬化騰相比，經歷更加波折。王興於2004年放棄在美國攻讀博士學位，回國創業，但他創辦的項目諸如校內網、飯否等均失敗。而張一鳴2005年大學畢業後就開始創業，但也均告觸礁，甚至還曾加入王興的飯否，兩個老鄉一起共事。

創辦網龍美圖IGG

在2010年，王興創辦美團，張一鳴則在2012年創辦今日頭條（之後改名為字節跳動），之後這對難兄難弟開始風生水起。不過短短十數年，這兩家企業已成長為獨立於騰訊和阿里體系之外的怪獸，如今美團和字節跳動的市值和估值已經合計超過3萬億元。王興和張一鳴身家已經分別達到247億美元和356億美元，創下新的財富神話。

龍岩曾被稱為「電訊詐騙之鄉，內地媒體調查發現，當地網絡購物詐騙盛行，大批「80後」、「90後」已成為電訊詐騙的主力軍，被稱為「淘寶哥」。耳聞目染下，這裏的年輕人對各種網絡套路耳熟能詳。這個偏僻的山區城市湧現出多位互聯網新大佬，除王興和張一鳴外，還包括了創辦了內地最大醫療網微醫的廖傑遠，該公司即將於香港上市，估值約70億美元。另還有創辦雪球財經的方三文，該公司為內地知名財經網站，目前已完成共2.9億美元的E輪融資。

足與騰訊阿里抗衡

在閩東系方面，有位於福州的網龍（777）和IGG（799）兩大手遊股，以及由寧德人陸正耀創辦的神州租車（699），這些都是香港股民曾經的熱炒對象。另外，全球最大的加密貨幣礦機生產商比特大陸，亦是由福州人詹克團創辦。該公司曾在2018年申請來港上市，但隨比特幣行情大起大落，上市計劃一度受阻。不過，最近比特幣價格熾熱，比特大陸的市場估值又再高企。

至於港人更為熟悉的廈門和泉州，則有美圖（1357）和飛魚科技（1022）多隻科網股。當中美圖的創辦人蔡文勝可以說是福建幫的典型代表。他15歲輟學，由擺地攤起步，20歲去菲律賓搵食。21歲時，他路經香港時見到香港人狂炒電訊盈科（008），於是也將全副身家買入並高位出貨，短短4個月就賺到了近百萬元，獲得人生第一桶金。蔡文勝之後開始炒互聯網域名，又投資暴風影音、58同城、美圖等多家企業，多次膽博膽之後，終成廈門首富。

福建人骨子裏傳統，但最愛冒險。在互聯網領域，福建幫的行事風格簡單直接：抓風口熱點，敢拼敢搏，瘋狂融資，大手燒錢，迅速成長。

這種作風特別適應互聯網行業，從O2O、團購、短視頻、區塊鏈，一瓣瓣新業務中，他們以快打快，從雙馬帝國的壟斷中，終於殺出一條血路，形成如今騰訊系、阿里系、福建幫鼎足三立的格局。

張一鳴擁政治資源 與中宣部長屬同鄉

而今年只有38歲的福建人張一鳴，如今以356億美元的身家排名中國富豪第五位，而其財富不過是從2012年創辦今日頭條後的短短9年內累積而來，其增長速度堪稱神話。外界鮮為人知的是，張一鳴與對其業務最為相關的主管部門中宣部長、政治局委員黃坤明是同鄉。這在政商關係重要的中國，是一筆珍貴資產。

黃坤明是龍岩人，在當地官場任職12年直至市長；在1999年習近平由福建調任浙江前夕跟隨調至浙江，並在2013年調至中央任中宣部副部長，在2017年坐正。目前沒有公開資料顯示，張一鳴與黃坤明有利益交往，但張的父親曾在龍岩科委任職，或有所交集。

擊敗騰訊奪musical.ly

2012年，經歷了多次創業失敗的張一鳴創辦了今日頭條，以人工智能推送來自其他網媒的文章。這種模式實際上侵犯了其他網媒的權益，但卻獲得當時中宣部副部長兼中央網信辦主任魯煒的力撐。據《紐約時報》報道，魯煒曾要求其他網媒與頭條合作。這種模式猶如開動印鈔機，從首年開始就獲得盈利，其後亦無任何資金壓力。

在2017年，張一鳴擊敗快手（1024）、騰訊（700）等競爭對手，以僅僅10億美元的價格收購當時在美國火紅的musical.ly，過程亦撲朔迷離。musical.ly是由中國人創辦，實質是中國公司，收購需經過中國官方的認可。musical.ly之後被改名為Tiktok，儘管美國不斷打壓，現時已是全球最受歡迎社交媒體之一。

2018年2月魯煒突然落馬，同年4月今日頭條遭到嚴厲整肅，多款App被下架，張一鳴並公開發表道歉信承諾整改。當時市傳，他已經失去官場保護傘，但如今看來是另有其他深厚的政治資源，不單沒有受到拖累，現以Tiktok的金身，或能更獲中央保駕護航。

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