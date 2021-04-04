【本報訊】多個新盤趁復活節長假期推售，一手市場加上貨尾單日錄約30宗成交。市場聚焦3個九龍區新盤互撼，其中由會德豐及信置（083）等五家發展商聯手發展的西南九龍長沙灣維港滙III昨日首輪開售，有大手客透過招標以1.36億元購入頂層相連單位。

維港滙III昨日進行首輪銷售，公開發售涉及70伙單位，另有8伙為招標單位。代理消息指，項目單日沽出約11伙單位，其中有大手客以招標形式，共斥約1.36億元連購兩伙頂層複式單位。

Grande Monaco沽6伙

該相連戶包括1A座31樓及32樓A室，實用面積1,611方呎，屬四房雙套間隔，另連312方呎平台及587方呎天台，成交價為7,007.49萬元，呎價約43,498元；另一單位則為毗鄰B室，屬實用1,408方呎四房一套間隔，另連307方呎平台，以6,633萬元沽出，呎價為47,109元。

至於同日推售37伙貨尾對撼、會德豐旗下啟德Grande Monaco則市傳單日售出約6個單位。

繼日前以呎價4.6萬元沽出高層特色單位，富豪酒店集團（078）旗下西營盤尚瓏最新再以招標形式，售出一伙平台特色戶，單位為5樓B室，實用面積227方呎，屬一房間隔，另連122方呎平台，成交價為943.3萬元，呎價約41,555元。富豪國際酒店集團執行董事范統指，尚瓏公開銷售安排將於短期內公佈。

新地（016）元朗Park YOHO Napoli最新連沽4伙單位，吸金2,661萬元；其中包括25B座15樓D室，實用面積571方呎，屬兩房連儲物室戶型，以1,127.09萬元沽出，呎價約19,739元。

Park YOHO Napoli另外3伙沽出單位均為27A座中低層E室，同屬實用250方呎開放式戶型，成交價為506.1萬至516.6萬元，呎價則為2.02萬至2.06萬元。

此外，同系已屆現樓的南昌站匯璽低座日鑽匯8樓A室，實用面積1,896方呎，採用四房雙套間隔，最新則以4,965.68萬元沽出，呎價約26,190元。

南豐賣LP6車位速吸金4.7億

另一方面，南豐集團旗下將軍澳日出康城現樓新盤LP6日前開售首批266個車位，其中私家車車位售價由211萬至233萬元；而電單車停車位售價則由12.8萬至17.8萬元。

南豐指，首批216個私家車車位已告沽清，另有50個電單車車位則暫售出39個；合共吸金4.7億元。