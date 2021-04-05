二手盤源短缺，不少買家即使無樓睇仍願意入市。祥益地產黃肇雯表示，天水圍嘉湖山莊樂湖居4座高層A室，實用面積636方呎，3房間隔，由於單位有租客居住，上車買家在無樓睇下以648萬元購入，呎價10,189元。單位原本叫價700萬元，連減4口價共62萬元易手。

疫情之下，港人復活節假期零外遊，二手睇樓及成交轉旺。美聯物業吳肇基表示，鰂魚涌太古城於復活節假期暫錄得2宗成交，其中恆星閣中層C室，實用面積809方呎，屬於三房兩廁間隔，業主原本叫價1,800萬元，議價後以1,760萬元賣出，呎價21,755元，創同類單位新高價，較今年1月同類單位造價賣貴160萬元。原業主則於1994年以567萬元買入，大賺1,193萬元離場。

另一宗成交為廬山閣低層D室，實用面積670方呎，3房間隔，以1,218萬元沽出，呎價18,179元。

美聯物業梁浩文表示，屯門時代廣場C座低層6室，實用面積272方呎，1房間隔，以416萬元成交。原業主2017年7月以379萬元買入，持貨近4年賬面賺近一成。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略