韓國LG電子宣佈停止手機業務，並會於7月31日停止生產及出售手機，預計會於短期內影響到收入，但長遠可改善財政及管理效率。分析指出，退出業務可令LG電子今年的營利增加1萬億韓元。

相關手機業務於過去6年累計蝕5萬億韓元，相當於344億港元。LG於今年初已經表示會對所有選項持開放態度，並將評估智慧手機業務的發展方向，儘管此前已經承諾今年推出一款卷軸屏手機。根據當地媒體報導，公司就潛在的出售進行了商談，但由於對技術專利估值存在巨大分歧而流產。

LG自1995年推出手機，市場佔有率一度達到全球前三位，但其後不敵其他對手，現時於全球市佔率只有2%。其智能手機部門於2015年第二季開始至2020年第四季，出現連續23個季度虧。

另外，LG一直擴大其汽車零組件業務，並與麥格納國際公司成立了一家合資企業，生產電動汽車的關鍵零組件。自宣布以來，這家總部位於首爾的電子製造商股價飆升了30%以上，主要是因為市場預計這家合資公司有可能成為蘋果電動車項目的供應商。 LG在移動技術方面的專長可能對其拓展汽車領域有所助益，包括識別用戶意圖，困倦或手勢交互等。

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