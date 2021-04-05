現時英國大多數成年人均已接種疫苗，政府認為對大眾進行快速測試可助控制武漢肺炎大流行。
英國首相約翰遜將於周一公佈有關重啟經的計劃，並同時提供有關疫苗護照及國際旅行的細節。
《彭博》報道，現時英國大多數成年人均已接種疫苗，政府認為可以對大眾進行快速測試以及武漢肺炎的認證系統，可以幫助對武漢肺炎大流行的控制。約翰遜定周一稍後時間提出細節：「隨著疫苗計劃以及慬慎地放寬限制，為了確保不浪費早前的努力，恆常的快速測試是非常重要。」
英國《金融時報》亦報道，預計約翰遜不會為此設定具體的時間框架。約翰遜預計將證實非必要的零售商店、戶外餐飲和美髮店可於4月12日重新開放。
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