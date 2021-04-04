【本報訊】老虎系對沖基金經理Bill Hwang的家族辦公室Archegos爆倉事件中，遭其他投行「出賣」致損失最慘重的瑞信，據報有意炒首席風險及合規總監Lara Warner來向外界交代，上任一年的行政總裁Thomas Gottstein則有望逃過一劫。

受累Archegos爆倉

彭博引述消息人士報道，瑞信內部為向投資者交代，正討論撤換Lara Warner的職務，據瑞信網站介紹，Lara Warner於2002年加入瑞信，由分析師做起，2010年晉升為投行部門財務總監，至2015年主管合規及監管事務部門，去年8月出任首席風險及合規總監（Chief Risk and Compliance Officer）至今。

在她監管風險之下，今年瑞信接連爆出兩大危機，先有金融初創公司Greensill Capital資金鏈斷裂而破產，瑞信被迫暫停與Greensill共同營運的100億美元供應鏈融資基金，還未擺平潛在財務損失、法律追討等事項。最新的Archegos斬倉事件中，摩根大通早前估計瑞信有可能損失達30億至40億美元，或是眾多頂級投行中最慘重，又指一旦損失超過50億美元，將對瑞信資本狀況構成壓力。報道引述瑞信拒絕置評。