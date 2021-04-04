【本報訊】行政會議成員、金管局前總裁任志剛出席商台節目訪問，提出香港要有後備方案，當聯繫滙率不能與美元掛鈎就要「鈎第二樣」，又建議政府成立一間特別的公司，撥出2,000億元當資本填海造地。

倡准人幣買賣港股

任志剛在節目中談及多個議題，包括聯繫滙率、香港的國際金融中心地位、土地問題、中美關係、人民幣國際化。他認為美國對香港的制裁對象或措施，不會擴大至機構或政府，達到影響香港國際金融中心地位的程度。因本港是全球第三大使用美元的市場，相信美方不會打擊亞洲區最大的美元市場，禁止香港使用。

不過，他指香港亦要為此情況作好準備，當港元鈎不住一種貨幣，「當你鈎唔住一樣嘅時候，唔畀你鈎，咁咪鈎第二樣囉」，但他強調並非建議港元與美元脫鈎，只是本港亦要有後備方案。

與此同時，他指香港會繼續將人民幣推向資本市場，推動人民幣國際化，他舉例可以容許投資者，選擇以人民幣在本港買賣股票，「你係唔係好實事求事認為，一個750萬人嘅貨幣，能夠為14億人及外地金融交易，作為一個交易單位呢？如果你真係想將香港國際金融中心做強做大，你一定要畀人有一個貨幣嘅選擇。咁唔會削弱港元地位。特別係中國概念股，或者首先係恒指裏面股票先，咁人民幣國際化又會走多一步。」認為措施亦有助減少港幣的流出及流入，有利香港保持貨幣穩定。

他提到香港有近萬億元儲備，但憂慮香港一出現結構性財赤便難處理，獻計政府撥出2,000億元當資本，成立公司借貸填海造地，就毋須將費用計算入公共開支，「投資唔係使費，開支唔使出公共開支數，公司可以借錢快快脆填海造地，減少政府總開支。」