【本報訊】本港「盲搶樓」再現，交吉鎖匙盤已消化得七七八八，上車客面對無樓睇苦況。十大藍籌屋苑盤源在「出多入少」下，鎖匙盤數量暴跌至不足300個，創近3年新低﹔東涌映灣園最慘情，匙盤數量僅單位數；鰂魚涌太古城放盤量罕見「負增長」，康怡花園一個堪稱全場最平匙盤，開價不足800萬元吸客，惟該單位望正震驚全港的「烹夫案」凶宅，未必人人接受到。

康怡望正「烹夫案」僅叫760萬

本報統計10大藍籌屋苑，鎖匙盤與單位總數比例僅0.26%。映灣園匙盤數量僅8個，將軍澳新都城及觀塘麗港城亦分別只12及15個。

其中鰂魚涌康怡花園D座3樓12室，於33年前發生轟動全城的「烹夫案」，因近期樓市缺盤，該座連環現成交及放盤。叫價最平的一間，是位於D座一個望正「烹夫案」超級凶宅的單位。本報直擊該匙盤，位於D座3樓，不少人或誤以為與「烹夫案」凶宅同層，但要留意屋苑每座再細分兩幢住宅大廈，各有大堂，不能互通。

直擊單位實用509方呎，原則兩房間隔，全屋裝修新淨。業主已搬出，叫價760萬元，呎價14,931元。雖然放盤單位與凶宅非同一座，但銀行估價僅659萬元，呎價不足1.3萬元，可見「烹夫案」鄰近單位價格亦受到負面影響。

景觀方面，單位座向東南，惟客廳望正「烹夫案」凶宅，距離大約20米，清楚望見凶宅的客廳及其中一間睡房。記者離遠觀察，「烹夫案」單位不覺有任何家具，相信已交吉。

對於整體後市，中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，「疫情一完，樓價上半年有機會升多5%，去到6月，中原城市領先指數CCL便去到200點。」惟中文大學商學院高級講師李兆波則認為，樓市反彈能否持續，仍須視乎經濟復蘇步伐及中美貿易戰。