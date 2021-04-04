【本報訊】復活節長假期無損樓市熾熱氣氛，二手市場屢錄破頂成交。東涌東環最新有兩房單位以768萬元易手，呎價達1.59萬元，料創屋苑同類單位新高。

中原地產陳偉業指，東環6A座高層6室，屬實用483方呎兩房連儲物室戶型，最新以768萬元易手，呎價約15,901元，成為屋苑同類型新高價。據了解，原業主於2015年1月以578萬元購入上述單位，持貨6年，賬面獲利190萬元或33%。

天晉3房高價1,248萬易手

將軍澳天晉第8座高層E室，屬實用617方呎三房單位，最初叫價1,360萬元，最終減價112萬元，至1,248萬元轉手，屬屋苑同類單位次高成交；呎價約20,227元。原業主於2017年以822萬元買入上址，賬面獲利426萬元或52%。

沙田市中心4個上車盤上月錄得30宗成交，較2月份錄得16宗成交，增加近一倍；而4個屋苑平均實用呎價徘徊約1.67萬元，對比2月份約1.74萬元，按月跌約4%。

美聯物業張翠茵指，相關屋苑合計放盤量約200個，包括好運中心楓林閣中層單位，實用334方呎，屬區內罕見細單位外望城門河河景。業主最新叫價599萬元放售，呎價約1.79萬元；不過，據悉對上一層為事故單位，中銀及滙豐對上述單位估價分別為543萬及576萬元，較業主叫價低9.3%及3.8%。