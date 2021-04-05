有「歐元之父」之稱的加拿大著名學者蒙代爾於4月4日在意大利家中逝世，享年88歲。蒙代爾是1999年諾貝爾經濟學獎得主，創立了「 最優貨幣區理論」，並且為歐元的誕生奠定基礎。

《中新社廣東分社》引述蒙代爾兒子表示：「我父親於數個小時前去世了，願他安息。難以置信是在復活節，更不可思議的是，我昨晚夢見他恢復了精神，而且神志清醒，就像我親眼目睹了他的復活。」

蒙代爾於1932年10月24日在加拿大出生，畢業於英屬哥倫比亞大學及華盛頓大學，並於倫敦政治經濟學院讀研究生，1956年獲得麻省理工學院經濟學博士學位。至現時為止，蒙代爾獲得超過50所大學頒授的榮譽教授及榮譽博士名銜，亦曾經擔任多個國際機構及組織的顧問，包括聯合國、世界銀行、歐洲委員會、美國聯儲局及美國財政部等等。

他亦於2012年應邀到中國證監會演講，首次提出以美元、歐元以及人民幣聯盟的世界貨幣，以提高全球經濟一體化的效率以及應對未來國際貨幣危機。蒙代爾於2009年起出任中文大學博文講座教授。

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