中國文化和旅遊部發佈清明節期間的國內遊數據，旅遊人次達1.02億，恢復至疫情前同期的94.5%，但消費仍然低落，旅遊收入只有272億元人民幣，只恢復至2019年同期約57%。

中國無論在工業、出口和房地產領域紛紛轉好下，個人消費依然表現落後。當局表示，國內旅遊市場正在有序復蘇，但由於短途旅遊佔比較高，而且旅遊產品價格低、景區有折扣等原因，導致旅遊消費當未完全恢復。今年清明假期期間，國內的旅遊景區接待量、度假酒店和特色民宿入住率接近疫情前同期水平，局部地區出現「量價齊升」現象。

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