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晚間通告｜百度簽訂30億美元循環信貸協議●恒大3月銷售額升4%

46分鐘前

百度（9888）公佈，與一組22名安排商於上周五（2日）簽訂30億美元的定期循環信貸協議，包括一筆15億美元五年期子彈式定期貸款，以及15億美元五年期循環信貸，所得款項將用作一般公司用途。該筆貸款折合約233億港元，與其來港二次上市集資規模相若。

百度上市僅兩周，上周四收報222.9元，較招股定價252元累跌11.5%。

●中國恒大（3333）3月合約銷售額648億元（人民幣．下同），按年增長4.4%，合約銷售面積785萬平方米，按年增13%，銷售回款651.6億元；今年1至3月累計合約銷售額1,531.5億元，按年增3.9%，合約銷售面積1,788萬平方米，增7.8%，銷售回款1,342.8億元，增18.3%。

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