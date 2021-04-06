老虎系對沖基金經理Bill Hwang累瑞銀慘蝕47億美元，抹去一年利潤，連同其Archegos Capital 150億美元資產淨值單日被蒸發，可算是新一代的魔鬼交易員。

翻查歷史，以虧損金額計，Bill Hwang絕對是數一數二的魔鬼交易員，但導致單一虧蝕最大的交易員，為2000年因賣空科技股而虧蝕的老虎基金（Tiger Management）創辦人羅伯遜Julian Robertson，當年他旗下的基金由1998年價值230億美元大幅虧蝕至2000年的60億美元，兩年內慘蝕170億美元，最終在科網泡沫爆破前被迫關閉。

2008年，Jérome Kérviél在未獲授權的情況下，斥巨資進行歐洲股票衍生產品交易，導致法興銀行（Société Générale）虧損約71億美元；2005年颶風卡特里娜及莉塔先後襲擊美國，基建設施受嚴重破壞，天然氣價格升近3倍，持有多頭合約的交易員Brian Hunter大賺，並繼續增持期貨，但2006年天然氣價格倒頭下跌，累計虧損達65億美元，更導致其Amaranth基金破產。

另一經典魔鬼交易員案佛為1995年的Nick Leeson，他堪稱史上最惡名昭彰交易員，他擔任英國歷史最悠久商業銀行霸菱銀行（Barings Bank）期間，在市況平穩時偽造買賣紀錄，買入大量跨式期權合約，可是翌日日本發生阪神大地震，全球股市遭殃，而他試圖補回他的損失，再加注賭日經指數會止跌回升，令虧損更嚴重，最終蝕了銀行10多億美元，超過銀行8.6億美元的價值，直接令這間逾200年歷史的銀行倒閉，而Nick Leeson亦被判處6年半的有期徒刑。

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