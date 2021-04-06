豪宅市道氣氛熾熱，近期新盤頻錄大額成交，有老牌家族亦趁勢入市。市場消息指，有「手袋大王」之稱的理文集團李運強家族，在半個月內斥資近1.1億元掃入馬鞍山泓碧3伙分層相連單位，平均呎價約2.46萬元。

一手成交紀錄冊及土地註冊署資料顯示，泓碧1座15樓B室，實用面積1,490方呎，四房雙套房間隔，在3月17日以3,820萬元招標成交，呎價25,638元。登記買家為衞少琦（Wai Siu Kee），中英文名均與理文造紙創辦人李運強妻子同名，料為同一人。

不過，市場消息指，除上述單位外，李運強家族近期亦購入1座12樓B室及1座12樓A室，兩單位同樣四房雙套間隔，實用面積分別1,490及1,431方呎，在3月17日及4月2日分別以3,680萬及3,350萬元成交，呎價24,698元及23,410元。3伙大宅位置相近，成交價合共1.085億元，大宅實用面積共4,411方呎，平均呎價約24,598元。

現年81歲的李運強，有「手袋大王」之稱，原籍海南，1975年與衞少琦共同創立理文集團，業務曾遍及洋行、手袋、旅行箱等。隨着業務相繼賣盤，現時李氏旗下只有理文化工（746）及理文造紙（2314）。

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