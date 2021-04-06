專門處置不良資產的資產管理公司中國華融（2799），前董事長賴小民年初被指受賄判處死刑，集團亦接連爆出債務危機。華融上周宣佈延發業績，引致一筆公司債急跌後，最新其境外美元債亦接連下挫，創上市以來新低。

據彭博數據顯示，華融一筆票息4%的無擔保永續美元債，最新買價每美元跌10美分，報約92美分；票息4.25%的次級永續美元債每美元跌13.6美分，報約82美分，創上市以來最大跌幅，買價跌至新低。

華融上周四（1日）表示，由於公司相關交易尚待確定，核數師需要更多資料和時間以完成去年度業績的審核程序，公司暫時停牌。同日華融於2023年到期、票息3.14%的公司債「20華融G1」急跌約5美元。

華融證券就該筆公司債發公告指，近期經營情況及內外部經營環境未發生重大變化，各項債券均按期足額兌付兌息，未發生違約情況。華融管理層又於投資者會議上指，公司的經營工作按計劃正常開展，按國家對資產管理公司的定位，以及監管要求對不良資產的處置的加快推進，服務實體經濟及化解金融風險。

《彭博》引述私募基金上海懋良投資合伙人沈忱指，華融前任領導違法亂紀造成一些不良後果，而金融企業在經營上犯的錯誤，其影響存在滯後性。他又指，華融的資產龐大，難以判斷具體資產質量情況，按照海航破產等經驗，建議投資者不應在乎「國企光環」，而是應更關注企業本身的經營和資產質量。

中國華融停牌前報1.02元。

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