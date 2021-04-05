【本報訊】有「歐元之父」之稱的加拿大著名學者蒙代爾，於昨日在意大利家中逝世，享年88歲。蒙代爾創立了「 最優貨幣區理論」，為歐元的誕生奠定基礎，並因該理論成為1999年諾貝爾經濟學獎得主。

蒙代爾兒子向熟識的中國友人表示：「我父親於數個小時前去世了，願他安息。難以置信是在復活節，更不可思議的是，我昨晚夢見他恢復了精神，而且神志清醒，就像我親眼目睹了他的復活。」

諾貝爾經濟學獎得主

蒙代爾於1932年10月24日在加拿大出生，畢業於英屬哥倫比亞大學及華盛頓大學，並於倫敦政治經濟學院讀研究生，1956年獲得麻省理工學院經濟學博士學位。

他於1961年提出「最優貨幣區理論」（Optimum Currency Areas），簡單來說是兩個區域之間，是否應該採用各自的貨幣，也使用共同貨幣，考慮因素包括生產要素流動、經濟開放度、通貨膨脹率、政策一體化、外部衝擊等因素。最後得出應該推出歐元的結論。

歐元最終於1999年推出，而蒙代爾也於同年獲得諾貝爾經濟學獎。他於2012年同一步提出以美元、歐元及人民幣聯盟的世界貨幣，以提高全球經濟一體化的效率及應對未來國際貨幣危機。

《福布斯》（Forbes）雜誌網站刊出學者多米特羅維奇（Brian Domitrovic）的刊文指出，蒙代爾在1960年代主宰了國際貿易理論。

至現時為止，蒙代爾獲得超過50所大學頒授的榮譽教授及榮譽博士名銜，亦曾經擔任多個國際機構及組織的顧問，包括聯合國、世界銀行、歐洲委員會、美國聯儲局及美國財政部等。另外，他於2009年起出任中文大學博文講座教授。