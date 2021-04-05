【本報訊】復活節樓市復活，業主叫價心雄，反價漸成常態。東涌昇薈一個一房單位，獲買家追價至近700萬元賣出，呎價升破1.6萬元，創屋苑歷史新高。將軍澳首4天假期成交量多達60宗，維景灣畔逾1年來呎價首次重上2萬元。

東涌二手樓市在鎖匙盤快乾塘下，樓價越搶越貴，繼東環呎價逼近1.6萬元，毗鄰屋苑昇薈最細一房單位，造價快見700萬元。美聯物業翟曉明稱，復活節首4天假期，東涌錄得約15宗二手成交，其中昇薈10座極高層E室，實用面積434方呎，屬於一房間隔，享海景，上月底以690萬元放盤，最後反價5萬元，以695萬元沽出，呎價16,014元創屋苑歷史新高。原業主2014年以422萬元一手買入，持貨6年賬面獲利273萬元或65%。翟又指，業主開始主導市場，反價是常態。

將軍澳4日錄60宗成交

中原伍錦基表示，復活節長假將軍澳交投熾熱，首4天已暫錄得約60宗成交，包括維景灣畔呎價重上2萬元，位於9座高層F室，實用面積660方呎，3房間隔，享有海景，業主開價1,350萬元，最後象徵式減價2萬元，即以1,348萬元易手，呎價20,424元，創同類單位新高價。

新界指標屋苑沙田第一城，兩房單位再升穿600萬元。美聯黃錦瀚表示，24座高層H室，實用面積326方呎，以615萬元沽出，呎價18,865元。世紀21周淑萍稱，屋苑25座高層C室，屬實用面積688方呎三房戶，放盤5個月，剛以1,030萬元易手，呎價近1.5萬元。

二手盤源短缺，不少買家即使無樓睇仍願意入市。祥益黃肇雯稱，天水圍嘉湖山莊樂湖居4座高層A室，實用面積636方呎，3房間隔，由於單位有租客居住，上車買家在無樓睇下以648萬元購入，呎價10,189元。單位原本叫價700萬元，連減4口價共62萬元易手。

太古城3個月賣貴160萬

美聯吳肇基表示，鰂魚涌太古城復活節長假暫錄2宗成交，其中恆星閣中層C室，實用面積809方呎，三房間隔，以1,760萬元賣出，呎價21,755元，創同類單位新高價，較今年1月同類單位造價賣貴160萬元。原業主1994年以567萬元買入，大賺1,193萬元。

大碼豪宅則錄劈價成交。市場消息指，九龍站凱旋門映月閣高層A室，實用面積1,281方呎，四房雙套間隔，連一個車位曾叫價8,000萬元放售，但近日減價至6,350萬元售出，呎價49,570元。資料顯示，同座同面積高5層A室單位，2019年9月曾以7,180萬元易手，若扣除樓層因素，即事隔不足兩年，同類單位賣平逾一成。