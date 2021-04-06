復活節長假期最後一日，發展商把握最後機會重售撻定貨，南豐集團日出康城LP6，上月錄19宗建築期撻大定個案，殺定逾2,200萬元；有單位加價近兩成，入場費594.8萬元，由於有9伙售價低於1,000萬元，可承造最高九成按揭，今日重售竟吸引逾300名準買家到場抽籤揀樓，人龍圍繞售樓廠一圈，場面相當墟冚。

有現場地產代理表示，售樓處未開，最早約9時45分已有人排場。截至中午12時，共錄得345個認購登記。

南豐集團及港鐵合作的日出康城LP6，3月中起連錄19宗建築期買家撻定個案，涉及的成交全在2018至2019年售出，成交金額介乎556.2萬元至2,084.2萬元，建築期撻定料遭沒收樓價1成定金，合共涉及2,207萬元。而3月涉及建築期付款的撻定，共有29宗，佔全月撻定數目66%。

及後發展商將該批19伙單位加價重推，包括2伙一房、8伙兩房、7伙三房及2伙四房，折實售價594.8萬至2020.8萬元，呎價16422元至21182元，共有10伙折實平過1,000萬元。

部份單位加幅近兩成，5座33樓H室，實用面積347方呎，一房間隔，2018年8月公佈售價，當時定價670.6萬元，最高折扣19.5%，折實價539.83萬元，但買家以建築期付款，成交價581萬元﹔買家撻定後，發展商加價重推，最新定價635.1萬元，折實後635.1萬元，相比3年前售價，加幅高達18%。

今日開售原定早上11時起抽籤，不過10時半左右，現場已有過百名準買家到場。到了早上11時，現場有接近400名準買家出席，目測逾400米人龍圍繞九龍灣啟滙售樓處，大打蛇餅。11時起，發展商安排準買家分批進場，惟半小時後人龍只消化約三分一。由於現場人流甚多加上不少私家車停泊路邊，有警員到場維持秩序。

據區內代理所指，現場出席的準買家不少是同區的業主及租客，趁機購入LP6單位。有正在排隊輪候抽籤的準買家表示，「抽到先再算，太多人」。

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