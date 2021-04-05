【本報訊】豪宅新盤交投暢旺，發展商趁勢推售餘貨。新地（016）旗下南區淺水灣道3號剛上載樓書，部署短期內重推。

淺水灣道3號提供42伙，新地早於1997年開售，據知至今仍保留12伙收租，包括頂層兩伙複式戶。據樓書資料，標準戶實用面積1,659至1,771方呎，全為4房大宅，另有兩伙複式戶。消息指，新地計劃推出3樓A室，實用面積1,771方呎。

新盤4日錄110宗買賣

新地副董事總經理雷霆說，單位原有租客遷出，市場有客人表示有興趣購入，因應一手銷售條例，會依例先上載項目樓書，銷售安排將於稍後公佈。

復活節一連多日長假期，新盤繼續旺市，首4天假期錄得逾110宗成交。屯門「龍床盤」菁雋中層18室，實用面積387方呎，兩房間隔，屬項目最後一個分層單位，以598萬元售出，呎價15,452元。據知，菁雋尚餘6伙貨尾待售，全為頂層21樓連天台特色戶，實用面積416至794方呎，折實價約745萬至約1,633萬元。

遠展（035）旗下鄉郊洋房洪水橋珀爵，錄得逾兩年來首宗買賣。據成交紀錄冊，該單位為26號洋房，實用面積1,991方呎，連288方呎花園及518方呎天台，成交價2,588萬元，呎價12,998元。