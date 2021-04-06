整體樓市氣氛持續好轉，遲買會貴心態下，二手屋苑「破頂」及「創新高」之聲再度湧現。屯門二線屋苑新屯門中心，一個月內兩度破頂，有三房戶以730萬元賣出，造價創屋苑歷來新高。

祥益地產黃慶德表示，新屯門中心8座高層D室，實用面積603方呎，3房間隔，單邊享全河景，剛以730萬元沽出，呎價12,106元，造價再創屋苑新高。新買家本身為同屋苑業主，現以太太首置名義入市，毋須支付樓價15%印花稅。單位亦附設豪華裝修，毋須再花錢裝修已可入住，因此決定即睇即買。原業主2016年以440萬元，原本叫價750萬元，放盤不足一星期賣出。

代理表示，同座同座向中層D室，今年2月成交價只是640萬元，不足兩個月跳價90萬元，升幅14%。

新屯門中心對上新高為7座高層H室，實用面積597方呎，上月以710萬元賣出，新紀錄再推高20萬元。

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