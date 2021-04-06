道指創新高後回軟，三大指數向下。資料圖片
晚上9時30分
道指及標指周一創新高後未能持續升勢，道指開市跌74點，報33,452點；標指跌4點，報4,073點；納指跌13點，報13,691點。
個股方面，唯品會跌1.8%，VIACOMCBS跌1.1%，Farfetch跌1.6%，瑞信據悉在大宗交易中出售上述股票。
國際貨幣基金組織（IMF）預計，今年全球經濟增長為6%，高於1月時所預計的5.5%增長。IMF並調高美國今年經濟增長預測至6.4%，1月時估計增長5.1%。
英國富時100指數和德國DAX指數升約1%，法國CAC 40指數升0.5%。
恒指黑期報29,010點，較現貨高水72點。
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