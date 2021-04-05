【本報訊】Gene Munster曾任投行及資產管理公司Piper Jaffray & Co研究分析師21年，以長時間分析及準確預測蘋果公司的產品銷售見稱。他今年初預言，蘋果在2021年將再次引領科技行業的增長，認為其股價將可達200美元，市值超過3萬億美元，為市場上較樂觀的看法。他在訪問中亦透露，「FAANG」五大科技股中，繼續看好蘋果、Google及Amazon，但看淡facebook及Netflix。

指facebook欠創新能力

「FAANG」年初至今以Google表現最好，累升21.5%，Apple年初至今暫時跑輸其他科技龍頭，累跌7.3%。

對「FAANG」前景看法不一，Gene Munster認為是因各科企的「變革能力」有差異。

以蘋果為例，公司在未來五年有意將擴增實境（AR）技術加入汽車部件，此有機會提升收入增長能力。他解釋，汽車每年的市場規模超過2萬億美元，再加上共享汽車及公共交通工具，會是另外的2萬億美元，此較智能手機市場每年5,000億美元大得多，「Apple Car蘊藏着巨大商機」。

除了Apple Car，他對Alphabet旗下自動駕駛公司Waymo感到樂觀，「這都是交通運輸的未來」，其另一AI子公司DeepMind，亦屬未來產業的大勢。相反地， facebook的業務欠缺創新能力，旗下應用程式Instagram、WhatsApp等一直無明顯的創新，「具備變革能力才能長期與投資者共贏」。