上個禮拜Grace Siu《你見工工見你》反應非常熱烈，乘勝追擊，繼續講見工！ 今次輪到講HR講公司，Grace話係「奇幻公司邪HR」，堅過石堅保證有出處，睇吓大家有冇奇幻邪經歷先！

1. 明明叫人send CV、cover letter、portfolio乜都齊，去到仲要填多張表，張表又「水蛇春」咁長，我寫refer to CV又唔係，唔寫又唔係，成件咁刺激嘅見工事件，搞到好懨悶。

2. 好喇，搵到間嘢上網填表啦，點知勁多位寫住others嘅，又唔講清楚others代表咩，總之自己諗，堅係考IQ，係咪呢一嘢已經叫in緊我喇？

3. 做乜我係video recording答過嗰啲問題，而家當面in又要答多次嘅？你係失憶定懷疑video嗰個我搵人頂？

4. 個面試官全程冇eye contact，淨係望住我張CV，好似第一次睇咁。

5. 我未答完就已經斬斷我講嘢，我每條講咗15秒咋，一個interview斬我5次啊。

6. 公司個washroom喺好遠、好遠，火星咁遠，跟住條鎖匙係開唔到嘅（係咪玩緊逃出xx？)

7. 個remarks話，公司可以未經我同意聯絡我提供嘅referee，點剔yes呀，陰我咩？

8. 叫錯我個名3次。

9. 等9個字都未有interviewer到，亦無人入嚟解釋吓，我喺唔喺去咗結界？

10. 影印完我張身份證冇比返我。

11. 個receptionist問我飲咩，我話水，之後佢無返過嚟。

12. 明明地址一樣，但公司門口個名我見都未見過。

13. 見工嗰個會議室個白板寫滿晒上一個會留低嘅商業秘密，我好想selfie。

14. 都係同一個白板，但寫粗口，我更想selfie。

15. 仍然係同一個會議室，但張張櫈都有漬。

16. 終於搵到一張櫈冇漬，但一坐上去就即刻變咗小矮人。

17. 約得人上午9點下午2點嗰啲，我嚟到烏燈黑火到一個點，我以為貴公司摺咗。

18. 無一部𨋢有呢層，原來係出𨋢再行上一層嗰啲M floor。

19. 有兩個面試官，但貌神俱離到唔似做戲。

20. 你都講咗最後一題啦，之後又問多5題嘅？

同場加映：等候區個雜誌架放住嘅所謂內部員工通訊係5年前仲要披晒塵，我喺咪又去咗結界？

終極bonus︰我報嗰個位同被in嗰個位不同但冇解䆁。

今月稿費，撥捐台灣賑災！

張慧敏

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