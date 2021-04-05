ESG（Environmental, Social, Governance，環境、社會及企業管治）是近期大熱，市場紛紛尋找投資機遇。 打正旗號賣「過期」產品、社企綠惜超市（GreenPrice）成立5年間，已獲多個基金資助60萬元，包括賽馬會、青協、科學園等，協助發展至現時全港5間分店；最新再獲星展創業基金資助，於鰂魚涌設立分店。創辦人之一的Terence表示，近年迅速擴張，銷售收入三年間增加約3倍；疫情下網店收入亦受惠，按年增加兩倍。

眼前年僅24歲的Terence，內心有更大的夢。GreenPrice成立初衷是為了拯救到期產品，「即使供應商主動俾新鮮貨我哋賣，都會婉拒。」他自言在大學入讀商科後，意識到社會問題可以商業模式解決，「若只靠NGO做，如果基金資助一斷，項目就不能持續；而社企係自力更生，較少制肘，可以做到初衷，故連同另外兩位同學，拯救到期產品。」他預期在企業投資ESG的大趨勢下，將能持續受惠。

GreenPrice現時與超過800個供應商合作，包括本地及新加坡。他表示，向各供應商收取「此日期前最佳」的「過期」產品，「越接近到期日，供應商就會以越優惠價錢賣俾我哋，半價都有；之後在店內售賣的，食品類最多可以賣1折。」他指出，未來會專注發展新加坡及開拓歐美市場；本地方面希望「區區有分店」。

超市每星期入50至100種貨品，包括零食、化妝品、個人護理、營養補充品等；其中食品佔七成。每年約1.5億件到期產品被丟棄至堆填區，去年受累疫情，影響更甚；他表示船期更改、銷情急跌等，導致各超市或零售商積聚大量貨品，「食品及化妝品佔最多，疊到幾層樓咁高的卡板貨都有，除咗供應商到期要扔掉，零售商的回倉貨品、損壞貨品，都造成大量消耗。」

每每向供應商收貨前，GreenPrice會先拿樣品比對，若品質一樣、確保貨品是「此日期前最佳」至少半年，即可放架售賣；同事亦會每星期做質量檢驗。「所有貨品最多賣3個月，希望顧客都有足夠時間食用或使用。」

隨著公司逐漸擴大規模，GreenPrice近期亦透過基金協助，建立內部系統，供應商自助落單，可在系統上載貨品，電腦將即時與各產品及價格，以AI形式比對，並實時報價給供應商。

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