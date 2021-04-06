攜程（美：TCOM）通過港交所上市聆訊，赴港第二上市，中金公司、高盛及摩根大通擔任聯席保薦人。早前路透旗下IFR引述消息指，攜程最快將於本周啟動招股，集資10億至20億美元（約78億至156億港元）。

根據初步招股書，攜程旗下有四大在線旅遊平台，分別為攜程、去哪兒、Trip.com及Skyscanner。截至2月底止，百度（9888）為第一大股東，有11.5%股權；創辦人梁建章、沈南鵬等多位董事及管理層合共持有股權約6.7%；騰訊（700）大股東Naspers持股約5.5%。

攜程於2018年及2019年分別錄得淨利潤11億元（人民幣．下同）及70億元，2020年淨虧損33億元，主要是由於疫情對國內及國際的旅遊限制，從而影響收入。

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