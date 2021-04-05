【本報訊】隨着企業對ESG投資越加重視，帶動該類公司發展迅速。主打不收平台費的僱傭中介平台HelperChoice，其總經理Mahée Leclerc表示，平台登記僱主以年輕夫婦為主，「他們希望能有自主權，並在疫情下想遙距處理，同時僱傭返港亦需被隔離，故雙方需求增加，帶動去年至今登記人數增加四成。」

HelperChoice減少家傭被剝削

平台同時防止中介公司收取非法及昂貴的安置費，減少家傭被剝削機會。

HelperChoice成立至今達成5萬宗招聘，全球累計錄20萬名家庭傭工註冊使用服務；其中香港每月有5,000名家庭傭工、3,000名僱主使用服務。Leclerc指出，「家傭不必負上任何平台費，而僱主則可在平台選擇落廣告，為期兩星期至3個月，價錢約350元至850元不等；而雙方亦省卻了支付傳統僱傭介紹所的諮詢費用，並可直接聯絡家傭。」平台另設VISA服務，整體流程約兩至三個月。在星展創業基金協助下，平台打算發展新加坡市場。

Leclerc回想，原為法國人的平台創辦人，於多年前在香港懷孕，並透過傳統中介公司聘請家傭，惟該傭工其實正在負債，令創辦人經歷不愉快體驗，因此毅然決定成立平台HelperChoice，協助家傭及僱主。