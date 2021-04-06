老虎系對沖基金經理Bill Hwang的家族辦公室Archegos爆倉事件，損失最慘重的瑞信，據報最快今日宣佈，辭退首席風險及合規總監Lara Warner與投資銀行部門負責人Brian Chin，並同時對外公佈集團因為Archegos事件的損失情況。

《金融時報》及《彭博》分別引述知情人士消息，瑞信今日將會交代事件。瑞信拋售23億美元與Archegos相關股票，以避免「非常重大的影響」， 報道指這些大宗交易與ViacomCBS Inc.、Vipshop Holdings Ltd.及Farfetch Ltd有關，而摩根大通估計，瑞信有可能損失達30億至40億美元，或是眾多頂級投行中最慘重，又指一旦損失超過50億美元，將對瑞信資本狀況構成壓力；早前亦有報道指，瑞信高層估計事件抹去一年利潤，並影響其15億瑞郎的股票回購計劃，長遠聲譽更打擊潛在收益。

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