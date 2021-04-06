碳中和概念股比速科技（1372）於聯交所發公告指，Brett Ashley Wight 辭任執行董事，四月五日起生效。不過，有別於上市公司一般會公布高管辭任原因，比速科技於通告上罕有地指 ，Wight提呈董事會的辭任函件中，「概無載列其辭任理由」；又指Wight並未有確認與董事會之間是否存在任何意見分歧，以及是否須就辭任提請股東及聯交所垂注。

事實上，比速科技董事會於過去一個月內已共3名董事，包括主席在內辭任。集團於上月17日發公告指，非執行董事兼主席陳炳炎及執行董事錢振軒辭任，兩者理由均是需要付出更多時間及精力於個人業務安排，即日起生效。集團之後委任高敬德為董事會主席，邸靈、崔定軍為執行董事；另委任姜冬梅為首席科學家，負責制定和落實碳中和業務的企業戰略。

比速科技3月初公布開展碳中和業務，股價隨即由2元起爆升，單日曾急升逾三成，月內高位見8.11元，創近兩年新高。上個交易日收報7.3元，升1.4%，股價一個月內升逾2倍。集團當時亦建議將公司名稱改為「中國碳中和發展集團有限公司」，四月八日將召開股東特別大會待股東批准。

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