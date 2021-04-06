美國《福布斯》（Forbes）公布2021全球富豪榜，隨著農夫山泉 （9633）股價不斷創新高，創辦人鍾睒睒問鼎中國首富，排名超越 「雙馬」騰訊（700）主席馬化騰，以及阿里巴巴（9988）創辦人馬雲。

鍾睒睒今年全球排名13位，而去年僅排名1063位，身家由20億美元（約155億港元），暴漲至今年689億美元（約5,358億港元），同時成為中國首富。至於馬化騰全球排名15位，較去年升5位，身家由381億美元（約2,963億港元），升至今年658億美元（約5,327億港元）。馬雲排名雖然由去年17位，跌至今年26位，但身家亦由388億美元（約3,017億港元），升至今年484億美元（約3,764億港元）。

亞馬遜執行長Jeff Bezos則連續第4年榮登榜首，身家達1770億美元（約1.37萬億港元）；特斯拉創辦人Elon Musk 緊隨其後，全球排名由去年第31位升至今年第2位，身家由去年246億美元（約1,913億港元），急升5倍至今年1510億美元（約1.17萬億港元）。

2021《福布斯》全球富豪榜

1. 亞馬遜執行長Jeff Bezos

2. 特斯拉創辦人Elon Musk

3. LVMH集團董事長Bernard Arnault家族

4. 微軟創辦人Bill Gates

5. Facebook創辦人Mark Zuckerberg

6. 波克夏海瑟威（BERKSHIRE HATHAWAY）執行長巴菲特Warren Buffet

7. 甲骨文共同創辦人Larry Ellison

8. Google創辦人Larry Page

9. Google創辦人Sergey Brin

10. 印度信實工業（Reliance Industries）總裁Mukesh Ambani

資料來源：《福布斯》

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