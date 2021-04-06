南豐集團將軍澳日出康城LP6今日公開發售19間撻定貨，即使部份單位加價近兩成，但那又如何，仍有逾300名準買家排隊搶購。這批撻定貨之中，其中一名內地買家稱，疫情期間不能來港完成交易，最終被沒收200萬元定金，批評發展商絕情殺定。

LP6今日重售最貴的一間撻定貨，為1座55樓B室，實用面積1,086方呎，4房間隔，於2018年9月斥2,084.2萬元售出，買家採用建築期付款方法，已支樓價10%定金。讀者羅先生向本報指，買家是一名在廣州做生意的內地客，屬香港永久居民，由於沒有回鄉証，疫情期間內地公安機關亦未能批出通行證，故買家不能回港完成交易，而要求延期成交，並表明願意支付罰息，以等待其回港﹔而南豐上月29日還向代表買家的律師樓，查詢客人情況，惟4月1日，南豐就通知各地產代理項目會推出19個撻定單位，包括該內地客的單位，並即晚公佈銷售安佈，4月6日公開發售。

羅先生直言，「我個客知道後好嬲」，批評發展商絕情，未有因應疫情作出通容，「話殺就殺（沒收定金）」，而買家當時簽約亦未有預計到會有疫情發生，共支付10%樓價，被殺200多萬元。他亦指，可能發展商見近期樓市氣氛暢旺，一次過推出所有撻定單位，可以賺更多。

按樓花買賣及有關合約，如買家未能在14天內付清樓價，一般發展商會給予21日寬限期，但會罰息，之後發展商會隨時出信殺定並保留追差價權利。

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