長假期前，停牌超過3年的康宏環球（1019）宣佈再次延遲刊發年度業績，並明知故犯，拒絕遵從上巿規則第13.49(3)條規定公佈尚未與核數師達成共識的財務業績。說過了，遲來的核數師報告預示股價大跌的風險上升。

然而，一直停牌的康宏根本無法在聯交所買賣，所以股值還剩多少董事會以外的大小股東根本亦無從稽考，這包括3年間投票權被DQ的「深圳幫」大股東。原來，當年臨危受命替「台灣幫」操刀「將有疑問股東的股份排除」的陳志宏在康宏再次違反上巿規則前，竟辭任非執行董事及卸任主席職務，亦不再為提名委員會及薪酬委員會成員。辭任，是有人辭官歸故里，還是鐵達尼號You Jump I Jump呢？

激勵女友的炒股貼士：有問題的上市公司頻換核數師和管理層，市場傾向解讀為跳船而導致股價大跌風險上升。官方解釋，是陳志宏「自2020年10月起一直居於台灣。由於新冠肺炎造成旅遊限制，陳先生無法往返香港履行其主席及董事職務。鑒於旅遊不確定因素及彼於台灣的其他承諾，彼因此決定離職。」有問題的上市公司頻換管理層，可以是董事會全力救亡的體現，亦可以是反映管理層見大船在沉You Jump不如I Jump。但信不信由你，千錯萬錯都是武漢肺炎的錯。「台灣幫」一直居於台灣，就如上水居民居水上，是很合理的。

Babe問：「台灣幫DQ深圳幫後，公司兩年蝕過10億，有人引咎辭職唔係好合理咩？」我駁佢唔到：「陳志宏有份做成員嗰個薪酬委員會，之前連年通過逆市派酌情花紅，政府未保就業佢先保花紅。今次有人辭職，的確係幾合理嘅。」

徐家健

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