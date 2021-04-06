美國國長耶倫（Janet Yellen）就國際經濟政策發表首場重要演講，她認為全球主要經濟體應實現統一企業稅率，以結束長達30年的企業稅惡性競爭，並宣佈將結束前總統特朗普「美國優先」的單邊主義，以恢復美國在全球的領導地位和公信力。

耶倫更特意針對中國指，美國有必要強勢重返全球舞台，因為美國要在全球市場上有強力的存在，以創造公平的競爭環境，「我們與中國的經濟關係，就像我們與中國廣泛關係一樣，將在應有的地方競爭，在可能的地方進行合作，在必須的地方進行對抗。」

耶倫批評特朗普的政策令美國自我孤立，無助於遵守國際秩序，「美國優先永遠不代表美國孤立，缺乏全球領導和參與會使我們的制度和經濟脆弱。」她還提到拜登政府將重返由經濟合作與發展組織（OECD）牽頭的全球稅務談判，將與約140個國家討論最低徵稅問題，「我們可以共同使用全球最低稅率，確保跨國公司徵稅在更公平的基礎上實現全球經濟發展，刺激創新、成長和繁榮。」

拜登計畫對企業海外利潤徵收21%的全球最低稅率，但目前140個參與國未知能夠在今年夏天限期前達成協議，而美國商界組織Business Roundtable在耶倫演講後，亦發聲明反對，雖然對美國政府有意提供全球更公平競爭環境表示歡迎，但組織認為全球最低徵稅的建議會使美國企業處於競爭劣勢。

本周耶倫將首次以美國財長身份參加國際貨幣基金組織（IMF）和世界銀行春季會議，會與其他國家財長會面，討論氣候變化，以及增加IMF資源以幫助貧困國家應對疫情。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略