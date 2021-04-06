復活節樓市復活，一、二手樓交投皆旺。中原地產統計的十大屋苑，過去周六及日錄得25宗成交，創3周新高，較上周末13宗急升92.3﹔一連5天復活節及清明節長假錄得61宗成交，是繼2012年62宗後，創9年復活節假期新高。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，近日二手市場較一手市場暢旺，5天假期一手市場僅錄得約200宗成交，買家於一手貨尾覓盤，由於單位主要是千萬元以上的中價物業，未能吸納上車客源。二手成交則十分熾熱，可承造高成數按揭的上車盤深受用家歡迎，嘉湖山莊5日假期錄得13宗成交，成十大屋苑之首。疫情放緩，疫苗接種進展順利，市場上無負面消息，只要買家出價合理，業主樂意沽貨。

中原地產莊劍嵐表示，鰂魚涌太古城長假期錄3宗成交，包括南山閣高層C室，實用面積582方呎，2房則王間隔，向東南，業主於去年10月以1，280萬元放盤，獲用家以1，130萬元承接，呎價19,415元。原業主2010年6月以505萬元買入單位，持貨11年，賬面獲利625萬元，期內單位升值124%。

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