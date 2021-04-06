新盤市場氣氛熾熱，發展商趁勢推盤。富豪集團西營盤尚瓏落實本周六賣樓，首批涉及30伙，折實平均呎價29,915元；現收逾120票，超額認購約3倍。

富豪酒店國際控股執行董事范統表示，尚瓏將於本周六開賣，涉及30伙，4伙開放式、18伙一房及8伙兩房單位。實用面積介乎242方呎至431方呎。提供最高16%優惠，折實價688.1萬至1319.63萬元，呎價27972至31206元。

本周五截票，周六首日開售前抽籤，將不設大手客分組，每人最多可購2伙。現時準買家比例，有六成用家，另四成為投資者。

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