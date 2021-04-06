蘋果日報慈善基金
香港
台灣
北美
香港台灣北美
我要訂閱
membership campaign button
English
焦點
要聞
突發
娛樂
兩岸
國際
財經
果籽
飲食男女
體育
賽馬

新盤動向｜尚瓏暫收逾120票投資者佔4成

1小時前
范統（圖左）表示，西營盤尚瓏落實本周六賣樓，首批涉30伙。

新盤市場氣氛熾熱，發展商趁勢推盤。富豪集團西營盤尚瓏落實本周六賣樓，首批涉及30伙，折實平均呎價29,915元；現收逾120票，超額認購約3倍。

相關新聞：二手復活｜新屯門中心又誕樓王 2個月跳價90萬

富豪酒店國際控股執行董事范統表示，尚瓏將於本周六開賣，涉及30伙，4伙開放式、18伙一房及8伙兩房單位。實用面積介乎242方呎至431方呎。提供最高16%優惠，折實價688.1萬至1319.63萬元，呎價27972至31206元。

本周五截票，周六首日開售前抽籤，將不設大手客分組，每人最多可購2伙。現時準買家比例，有六成用家，另四成為投資者。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購海外訂購按此

-----------------------------

掌握理財智慧 感受生活品味

investMAN全新網頁 優雅登場

-----------------------------

點擊即睇《Bitcoin投資入門手冊》

一書盡覽新手必讀資訊

-----------------------------

【全球樓行】 Dream House零距離

屬於香港人的移民攻略

關心你飯碗，貼近你生活，即Like「蘋果ATM」FB專頁！
BannerBanner